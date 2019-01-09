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"Türkiye, ABD çekilmeden saldırmayacak"

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"Kürtlere kötü muamele etmeyin"
"Türkiye, ABD çekilmeden saldırmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara ziyaretinin yankıları sürüyor. "Türkiye'nin ABD'nin onayı ve koordinasyonu olmadan Suriye'de herhangi bir operasyona girişmemesi" çağrısı nedeniyle Ankara'da şimşekleri üzerine çeken Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu vermemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme yapmış, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmeden Türkiye'den ayrılmıştı.

Bolton'ın temaslarıyla ilgili ayrıntılar ABD'li yetkililer üzerinden uluslararası haber ajanslarına yansıdı. Bolton'a Ankara'da eşlik eden ve kimliği açıklanmayan bir ABD'li yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Erdoğan-Bolton görüşmesi için teyitli bir randevu bulunmadığını hatırlatarak Bolton'ın, Erdoğan'ın randevu vermemesini kendisine yönelik bir aşağılama olarak görmediğini belirtti.

Bolton'ın sözcüsü Garrett Marquis, Erdoğan'ın "yerel seçimleri ve parlamentoda yapacağı bir konuşmayı" gerekçe göstererek randevu vermediğini bildirmişti. Erdoğan da, Bolton ile görüşmeyi reddettiği şeklinde yansıyan haberler üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı. Bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" demişti. Erdoğan öncesinde yaptığı bir açıklamada Bolton'ın Suriyeli Kürtlerle ilgili sözleri için "Çok ciddi bir yanlış yapmıştır" ifadesini kullanmıştı.

"ABD'liler çekilmeden operasyon yok" dendi mi?

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Amerikalı yetkili ise Erdoğan'ın Suriye operasyonuyla ilgili ifadelerinin ABD Başkanı Trump ile 23 Aralık'taki telefon konuşmasında vardıkları uzlaşıyı yansıtmadığını belirterek, "Trump Kürtlerin korunması konusunda Erdoğan'ın taahhütte bulunduğunu düşünmüştü" dedi.

AP'ye konuşan ve Bolton'ın Ankara'daki temaslarına katılan bir ABD'li yetkiliye göre ise İbrahim Kalın, "Amerikan birlikleri Suriye'deyken operasyona girişilmeyeceği yönünde Erdoğan'ın taahhütte bulunduğunu" iletti.

Kalın, Bolton ile görüşmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerinin çekilme takvimiyle ilgili bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını belirterek "kendilerine ilk olarak 60-100 gün civarında süre verildiğini, şimdi de 120 günün telaffuz edildiğini" söylemişti. Kalın, Türkiye'nin olası askeri operasyonunun ABD ile koordine içinde olup olmayacağı yönündeki soruyu da "Bugüne kadar YPG/PYD/DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı kendi önceliklerimiz, imkan ve kabiliyetlerimizle operasyonları gerçekleştirdik. Bu ilkede, bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değil" yanıtını vermişti.

"Kürtlere kötü muamele etmeyin" çağrısı

Bolton'ın Kalın ile yaptığı görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili beş ilkeyi sıraladığı, bunların arasında "IŞİD'e karşı ABD ile birlikte savaşan muhalif güçlere kötü muamele edilmemesinin de bulunduğu" belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili Bolton'ın görüşmede Amerikan askerlerinin Suriye'nin güneyindeki El Tanf askeri üssünden şu aşamada çekilmeyeceklerini de bildirdiğini söyledi.

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