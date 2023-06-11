Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyon yüksek: İşte Biden’ın formülü

Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri için belirsizlik devam ederken, Beyaz Saray’da da hummalı bir çalışma devam ediyor…

Yunan medyası, İsveç’in NATO üyeliğini engelleyen Türkiye’nin ABD’den savaş uçaklarını almak bu kozu kullandığını yazarken ABD’li yetkililerin de bu düğümü çözmek için harekete geçtiğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD Kongresi’ni İsveç’in Temmuz ayındaki NATO Zirvesi öncesinde üye olması için Türkiye’ye F-16 satışına onay vermesi için bir formül bulmaya çalıştığı belirtildi. Haberde, normalde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yürütmesi gereken bu süreci Beyaz Saray’ın ele aldığı da hatırlatıldı.

“BU DURUM SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kongre üyeleriyle telefonda konuşarak savaş uçakları ve modernizasyon kitlerine onay için nabız yokladığı da ortaya çıktı. Fakat Yunan medyası İsveç’in F-16 satışındaki tek kriter olmadığını yazarken, “Bu durum, Beyaz Saray için durumu daha da zor bir hale getiriyor. Çünkü Kongre’ye Türkiye’nin birçok konudaki duruşunun değişeceğinin garantisini veremiyor ve aynı şekilde Türkiye’ye İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin otomatik olarak savaş uçaklarını sağlamayacağını anlatması gerekiyor” yorumu yapıldı.

Hafta içinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Hakan Fidan arasındaki telefon görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiği belirtildi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yer alan haberde, “Blinken, Fidan’a İsveç’in üyeliği için bariyerleri kaldırmasının Kongre’nin durumu anlaması için bir etki yaratabileceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

TÜRK LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Türk lobisinin de Washington’da harekete geçtiği ve kapalı kapılar arkasında Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği de belirtildi. Yunan lobisinin hamlelerinin ardından Türkiye’nin harekete geçtiği belirtilirken, Kongre’deki “güçlü isimlerden” biri olarak tanınan Demokrat senatör Chuck Schumer’in Türkiye karşıtı açıklamalarının bu süreci hızlandırdığının da altı çizildi.

Schumer, “Türkiye küresel istikrara bir tehlike ve Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki saldırganlığa karşı olmak için her şeyi yapmalıyız” demiş ve ABD’nin Türkiye’ye güvenmesi ile ilgili olarak “Sadece tehlikeli değil aynı zamanda ABD ve müttefiklerini de riske atıyor” yorumunu yapmıştı.