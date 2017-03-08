 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.522
  • Altın 145,407
  • Dolar 3,7256
  • Euro 3,9321
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Türkiye ABD merkezli yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurdu

»
Türkiye ABD merkezli yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurdu
Suriye'de yardım çalışması yapan en büyük kuruluşlardan ABD merkezli Mercy Corps'un Türkiye'deki faaliyetleri hükümet tarafından durdurulurken, örgütten ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiler geldi.

Türkiye hükümetinin faaliyetlerini gerekçe göstermeksizin durdurduğunu söyleyen Mercy Corps sözcüsü Christine Bragale, bugün örgütün internet sitesinde de yayımlanan açıklamasında, "Türkiye ve diğer ortaklarımızla beş yıllık işbirliği ardından olayların bu noktaya gelmesi yüreklerimizi parçalıyor" dedi ve Türkiye hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye çalışacaklarını, Ankara'nın kararını değiştireceği umudunu taşıdıklarını ekledi.

Türkiye hükümetinin Mercy Corps'un faaliyet iznini hangi gerekçeyle iptal ettiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri sözcüsü: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcü vekili Mark Toner ise, Mercy Corps'un Suriye'de zor durumdaki mültecilere insani yardım iletilmesinde "değerli bir ortak" olduğunu söyledi.

Sözcü vekili Toner, "Türkiye hükümetine Mercy Corps'un kapatılması ve bunun zor durumdaki nüfusa hayati önemdeki insani yardımın iletilmesine yapacağı etkiyle ilgili endişelerimizi bildirdik" diye konuştu.

Mercy Corps önemli mi?

Suriye'de 2013 yılından bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren Mercy Corps bu ülkede ayda 350 bin ila 500 bin arasında insana yardım ilettiğini söylüyor.

2014 yılının Nisan ayında Suriye hükümeti tarafından faaliyetleri yasaklanan Mercy Corps o tarihten beri hükümet kontrolü dışındaki alanlara yardım iletiyor.

Kuruluş Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik de çalışma yapıyor ve sadece 2016 yılında Türkiye'ye sığınmış 100 bin Suriyeliye yardım ulaştırdığını kaydediyor.

Örgüt dünya çapında 40 ülkede faaliyet gösteriyor ve yalnızca geçen yıl savaşlardan, felaketlerden etkilenen 30 milyon insana ulaştığını söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Maltepe Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart'ta izin ve 1 maaş ikramiye verdi08 Mart 2017 Çarşamba 14:25
  • Gezici kütüphanede terör propagandasına suç duyurusu08 Mart 2017 Çarşamba 13:39
  • Sayılarla Türkiye'de kadın olmak08 Mart 2017 Çarşamba 13:38
  • Yıldırım: Kılıçdaroğlu bizim anlatamadığımızı anlattı08 Mart 2017 Çarşamba 13:27
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci: Ne olur artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim08 Mart 2017 Çarşamba 12:50
  • Vatikan'ın kadın danışma kuruluna Türk gazeteci08 Mart 2017 Çarşamba 12:47
  • Gabriel: Diyalog dışında alternatifimiz yok08 Mart 2017 Çarşamba 12:46
  • Başbakan: Kemal Bey'e teşekkür etmemiz lazım; bizim anlatamadığımızı tüm ülkeye anlattı08 Mart 2017 Çarşamba 12:19
  • Antalya’da bir adam geçen yıl bıçaklayıp boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü08 Mart 2017 Çarşamba 12:17
  • Şortlu kadına tekme atan saldırgan hakkında zorla getirme kararı08 Mart 2017 Çarşamba 12:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti