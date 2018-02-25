Türkiye: "ABD'nin Kudüs kararı son derece kaygı verici"

Türk Dışişleri, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini Mayıs ayında açacağını duyurmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "ABD'nin uluslararası toplumun vicdanının sesini umursamadığı" ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü İsrail Büyükelçiliği'ni Mayıs ayında Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ABD'ye sert tepki gösterdi.

Bakanlığın web sitesinde Cumartesi günü yayınlanan açıklamada, Washington'ın söz konusu kararının ABD'nin "uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermekte" olduğu belirtildi.

Açıklamada ABD'nin bu kararıyla "ne yazık ki ahiren İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymakta" olduğuna değinildi.

Bakanlık açıklamasını, "ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir" ifadesiyle sonlandırdı.

ABD Cuma günü, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma işlemini beklenenden bir yıl önce, 2018'in Mayıs ayında gerçekleştireceğini açıklamıştı. Filistin lideri Mahmud Abbas, sözcüsü vasıtasıyla yaptığı açıklamada, "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği adımın "bölgede barış sağlanması için gösterilen çabalar açısından engel teşkil edeceğini" söylemişti.