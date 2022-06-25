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Türkiye: AB’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez

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T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Türkiye: AB’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda Türkiye ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesinin esef verici olduğunu ve AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23-24 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Türkiye ile ilgili kararlara ilişkin, "AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB’nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır." ifadelerine yer verildi.

AB'nin Yunanistan’ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalmasının tam bir garabet olduğu vurgulanan açıklamada, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"AB artık, Türkiye’nin üyelik süreci ve ülkemizle iş birliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB’nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir."

Zirvede, Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan’a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, halihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmamasının yadırgandığı dile getirildi.

Bosna-Hersek’e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Türkiye, AB’nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

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