  • BIST 3.162,54
  • Altın 993.889
  • Dolar 18.1963
  • Euro 18.2309
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Türkiye açısından da risk arttı!

»
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü tehlikesi büyüyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.
Türkiye açısından da risk arttı!

Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

 

TÜRKİYE AÇISINDAN DA RİSK ARTTI

Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor, sinir sistemini tutuyor. Hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül hastalığın tespiti için özellikle doktorların şüpheli vakalarda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları. On gün sonrasında bilinç değişiklikleri konuşmasında algılamasında, oryantasyonda, bu tür bulguların olması tipiktir. Ve eğer müdahale edilmez hızlıca kötü seyredebilir. Ama müdahale için de özel bir ilacı yok. Bunu vurgulamış olalım. Dünyanın hiçbirinde yok. Özel bir ilacı fakat destek tedavisi çok önem taşır tabii" dedi.

Türkiye'de bu yıl Batı Nil virüsü saptanmadı ancak önceki yıllarda ölümlere neden olmuştu.

Yunanistan'da vaka sayısının artmasının riski artırdığını belirten, "Bu bizim için ciddi bir risktir şu anda. Hekim meslektaşlarımızı buradan da uyarmış olalım. Tanı konulamayan menenjit gibi yani sinir sistemini tutan vakalar olduğunda sinek öyküsü de varsa hele bu kişilerde o zaman batı nil ateşinden şüphelenmek gerekir." dedi.

İtalya'da da yaz başından bu yana batı nil virüsü vakaları yüzü aştı.

 

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

 

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı30 Ağustos 2022 Salı 20:39
  • TC MSB, TSK Günü dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı, video paylaştı30 Ağustos 2022 Salı 19:36
  • NATO’dan 30 Ağustos kutlaması30 Ağustos 2022 Salı 16:19
  • İzmir’de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı30 Ağustos 2022 Salı 15:57
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığından Bağdat'a seyahat uyarısı30 Ağustos 2022 Salı 15:19
  • “Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu”30 Ağustos 2022 Salı 11:32
  • Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...30 Ağustos 2022 Salı 10:56
  • Türk milletinin dönüm noktası: 30 Ağustos30 Ağustos 2022 Salı 09:12
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:15
  • Asker heykelinin mızrağı çalındı29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti