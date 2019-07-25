Türkiye adına lobicilik yapmakla yargılanan Refikyan suçlu bulundu

Davanın sonuçları gergin ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevini kısa bir süre yürüten Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un kurucularından Refikyan, Ankara’nın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen’in iadesi için ABD hükümetini ikna etmek amacıyla Türkiye adına lobi yürütmekle suçlanıyordu.

Refikyan ve Türk işadamı Ekim Alptekin aleyhine hazırlanan iddianame aralık ayında açıklanmıştı. Refikyan, iddianamede, yabancı bir devlet adına hareket etmek amacıyla komplo kurarak yalan ifade vermek ve yabancı bir devlet adına hareket etmekle suçlanıyordu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Joshua Stueve’in verdiği bilgiye göre iki iddiadan da suçlu bulunan Refikyan 18 Ekim’de hüküm giyecek.

ABD’li savcılar 15 Temmuz’da başlayan dava sürecinde Refikyan ve Alptekin’in Türk hükümetinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğine ve Gülen’in Türkiye’ye iadesi için yürütülen lobi çalışmalarını gizli tuttuğuna dair iddiaları destekleyecek kanıtlar sundu.

ABD dışında bulunan Alptekin, yargılama boyunca aleyhindeki iddiaları temsilcisi aracılığıyla reddetmişti. Alptekin, dün, Twitter’da jürinin kararını eleştirerek, “Masum bir adam mahkum edildi” dedi.

Türk hükümeti de yabancı devletler adına lobicilik faaliyeti yürütenlerin ABD Adalet Bakanlığı’na kayıtlı olmasını gerektiren düzenlemeleri ihlal eettiği iddiasını reddetmişti.