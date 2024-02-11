  • BIST 9045.97
  • Altın 1996.576
  • Dolar 30.6617
  • Euro 33.0839
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Türkiye adına yarışan Savaşkan bu kez kürsüye çıkamadı!

» »
İstanbul’da organize edilen 28. Balkan Salon Şampiyonası’nda KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada dördüncü oldu.
Türkiye adına yarışan Savaşkan bu kez kürsüye çıkamadı!

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada Buse performans düşüklüğü gösterdi.

Olimpiyat kotası arayan sporcumuz Buse Savaşkan, Türkiye adına yarıştığı yüksek atlama branşında 1.80’lik derece elde etti. Buse, şampiyonayı dördüncü sırada tamamlayarak madalyayı kaçırdı.

Buse, son iki haftalık süreçte Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye’de yarışmalara çıkarken, sporcumuz yoğun yarış temposundan dolayı organizasyonda istediği performansı sergileyemedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke salı gününe kadar tozlu havanın etkisi altında kalacak11 Şubat 2024 Pazar 10:35
  • Erhürman: Üretimin bitmesi, varoluşumuzu sorgulanır hale getirir10 Şubat 2024 Cumartesi 15:42
  • Bisiklet Yarışı-Yol Kapatması10 Şubat 2024 Cumartesi 15:04
  • Akansoy: “Denenmemiş tek şey CTP’nin tek başına iktidarıdır”10 Şubat 2024 Cumartesi 15:03
  • Vadili'de yangın10 Şubat 2024 Cumartesi 15:01
  • Gazimağusa’da trafik denetimi10 Şubat 2024 Cumartesi 14:57
  • Dörtyol'da İş Kazası10 Şubat 2024 Cumartesi 14:55
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek10 Şubat 2024 Cumartesi 14:51
  • Güzleyurt'ta Hırsızlık10 Şubat 2024 Cumartesi 14:49
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu10 Şubat 2024 Cumartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti