Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan iki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan iki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'de iki polis merkezine yönelik dün gerçekleştirilen eş zamanlı terör saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20'yi aşkın kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın barış ve istikrarını hedef alan terör eylemlerinin bir yenisini teşkil eden bu hain saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan'ı istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağına inanıyor, bu vesileyle, Afganistan hükümetinin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bir kez daha yineliyoruz."

Çifte terör saldırısı

Kabil'deki ilk saldırı dün yerel saatle 12.30 sıralarında bomba yüklü araçla Kabil'in 6. Polis Merkezi'ni hedef almıştı. Patlamanın ardından silah sesleri duyulmuş ve saatler süren çatışma, saldırganın etkisiz hale getirilmesiyle sona ermişti.

İkinci bombalı saldırı, Arzan Kimat bölgesinde istihbarat teşkilatı binasına düzenlendi. Binaya giren iki teröristten birinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği, diğerinin çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Her iki saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kabil'deki saldırıların 7 örgüt üyesi tarafından düzenlendiğini belirtmişti.