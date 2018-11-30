  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Türkiye AİHM kararını dinlemedi

»
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'in kararını görüşerek Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi
Türkiye AİHM kararını dinlemedi

 

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşık iki hafta önce Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu karara bağlamıştı.

AİHM, tutukluluğunun “özgürlük ve güvenlik hakkı”, “makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı” ile “serbest seçim hakkı”nın ihlal edildiğini söyleyerek Demirtaş’ın salıverilmesini talep etmişti.

AİHM’in bu kararı sonrasında Demirtaş tahliye talebinde bulundu. Ancak Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partili vekilden Erdoğan'a 'kaymak' ayarıı: Çankaya ve Beşiktaş'tan değil Beştepe'den yeniyor29 Kasım 2018 Perşembe 12:17
  • Erdoğan'la tokalaşmadı, Erdoğan'ın eli havada kaldı (video)28 Kasım 2018 Çarşamba 16:29
  • Trafik polisine çığlık atan kadına: Lan bağırmayın hanımefendi (video)28 Kasım 2018 Çarşamba 16:06
  • İngiltere Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebini reddetti28 Kasım 2018 Çarşamba 13:31
  • Karlov'un polis katilinin cinayetten önce beraber olduğu seks işçisinin ifadesi ortaya çıktı28 Kasım 2018 Çarşamba 10:03
  • Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var26 Kasım 2018 Pazartesi 11:55
  • İstanbul'da askeri helikopter düştü! 4 asker şehit oldu (FOTOĞRAFLI)26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40
  • Metro Turizm’in patronuna ömür boyu hapis cezası: Karar kesinleşince yurt dışına çıktı26 Kasım 2018 Pazartesi 10:45
  • 34. İSEDAK Zirvesi için geri sayım25 Kasım 2018 Pazar 14:35
  • CHP'den Kadir Mısıroğlu için 'vatan haini' belgeseli24 Kasım 2018 Cumartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti