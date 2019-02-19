  • BIST 101.742
  • Altın 227,791
  • Dolar 5,2959
  • Euro 5,9997
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Türkiye AİHM'de bir günde dört dava kaybetti

»
AİHM, Perşembe günü de Hasankeyf hakkında bir karar açıklayacak
Türkiye AİHM'de bir günde dört dava kaybetti

Türkiye bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen dört davadan dördünü de kaybetti.

İlk dava, devletin işkence ve kötü muamelesine maruz kalan Kemal Gömi'nin davasıydı.

1993 yılında Dev-Sol üyesi olmak ve anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmekle suçlanan Gömi, 1997'de idam cezası almış, idamın kaldırılmasıyla birlikte ceza ağırlaştırılmış müebbete çevrilmişti.

Bolu F Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücrede olan Gömi'ye 2003 yılında Adli Tıp Kurumu'nca "psikosomatik bozukluk" teşhisi kondu. Adli Tıp Kurumu, 22 Eylül 2010'da Gömi'ye "rezidüel şizofreni" teşhisi koyarak "Hapishane koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur" şeklinde 9269 numaralı raporunu verdi.

Avukatı Özkan Köylüoğlu, bu raporla birlikte, Gömi'nin cezasının kaldırılması için 25 Şubat 2011'de Cumhurbaşkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiklerini açıkladı. Ancak başvuruları reddedildi.

Bunun üzerine avukatları 2011'de AİHM'e başvurdu. Mahkeme 8 yıl sonra kararını açıklayarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) işkence ve kötü muameleyi yasaklayan maddesini çiğnediğine hükmetti.

Türkiye, Gömi'ye 10 bin Euro da tazminat ödeyecek.

İkinci dava arsasına el koyulan Ilımdar Çataltepe'nin açtığı davaydı.

AİHM Türkiye'nin özel mülkiyetin ihlali suçunu işlediğine hükmederek başvurucuya 295 bin Euro maddi, 5 bin Euro manevi, 3 bin Euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Üçüncü dava camilerin elektrik faturalarının ödenirken cemevlerinin faturalarının ödenmemesine karşı CEM Vakfı'nın açtığı davaydı.

AİHM daha önce Türkiye'nin ayrımcılık yaptığına ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.

AİHM, Türkiye'nin CEM Vakfı'na 44 bin 400 Euro maddi ve 10 bin Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiş, Türkiye ise mahkemeye başvurarak maddi tazminatın 22 bin 300 Euroya düşürülmesini talep etmişti.

AİHM bugün verdiği kararda bu başvuruyu reddetti ve CEM Vakfı'na toplam 54 bin 400 Euro ödenmesine hükmetti.

Dördüncü davada ise PKK üyesi olmakla suçlanan Ruşen Bayar'ın başvurusu görüldü.

Bayar 2004'te başlayan davada 2009 yılında mahkum olmuş, ceza 2010'da onanmıştı.

AİHM Türkiye'nin yargılama sırasında, aralarında makul yargılama süresi, ifade verirken avukata erişim hakkı, suç ile itham edilen kişilerin hakları, hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin başvuru yapma hakkının da bulunduğu 8 ayrı ihlal gerçekleştirdiğine hükmetti ve Bayar'a 5 bin 300 Euro manevi, 2 bin 309 Euro da maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

Böylece Türkiye'nin bugün AİHM'de kaybettiği davalar nedeniyle ödeyeceği tazminat 375 bin Euroyu (yaklaşık 2 milyon 240 Türk lirasını) aştı.

AİHM, Perşembe günü de Hasankeyf hakkında bir karar açıklayacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buse Acar 26 gündür bulunamadı19 Şubat 2019 Salı 19:50
  • Doktorların "Aldırın" dediği Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir19 Şubat 2019 Salı 19:14
  • Cezaevinden çıktı 10 kadını taciz etti19 Şubat 2019 Salı 18:25
  • 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' tweetinde karar19 Şubat 2019 Salı 18:17
  • Bir kadın cinsel saldırıya uğradı, emniyet müdürü suça sahip çıktı19 Şubat 2019 Salı 18:07
  • Çukur’dan etkilenip soyadlarını değiştirdiler19 Şubat 2019 Salı 16:34
  • PollMark anketi: İstanbul’da sürpriz sonuçlar19 Şubat 2019 Salı 13:29
  • Moldovya'ya Türk akını şimdi başlıyor19 Şubat 2019 Salı 12:58
  • Berna Laçin beraat etti19 Şubat 2019 Salı 11:41
  • 41 kanalda aynı anda yayınlanan reklam, sosyal medyada 'olay' oldu19 Şubat 2019 Salı 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti