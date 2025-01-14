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Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

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Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC’ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Bakan Göktaş, mevkidaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile de görüşecek.

Gardiyanoğlu ve Göktaş, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı  Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret edecek.  İki bakan, Yenierenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü’ne imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Haspolat’taki “Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi ” açılış töreni de gerçekleştirilecek.

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