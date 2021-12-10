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Türkiye Aleyhindeki Seçenekler Belgesinde Yer Alan Tedbirler Rum Basınında

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Türkiye Aleyhindeki Seçenekler Belgesinde Yer Alan Tedbirler Rum Basınında
Türkiye Aleyhindeki Seçenekler Belgesinde Yer Alan Tedbirler Rum Basınında

AB Dışişleri Bakanlarının önüne gidecek “seçenekler belgesinin” içeriği bugün Rum basınında yer aldı.
Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı “Hedeflenmiş Önlemler, Fonlarda Kesintiler ve Müzakerelerle İlgili Çağrı” başlıklarıyla haberinde, seçenekler belgesinin son taslağında yer alan ana seçeneklere yer verdi. Bu seçenekler “kapalı bölge Maraş’la ilgili meydana gelen ihlaller konusunda sorumluluk taşıyan gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde hedeflenmiş önlemler, AB’nin Türkiye’ye yönelik katılım öncesi maddi yardımında kesintiler yapılması aynı zamanda Avrupa Kalkınma Bankası ve diğer finansal kurumların Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanması” şeklinde sıraladı.


AB Dışişleri Bakanları tarafından önümüzdeki Pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyi’nde ele alınacak taslağın “AB’nin Türkiye’nin faaliyetlerine nasıl yanıt verebileceği konusunda Konsey’in kılavuzu olabileceği” öne sürüldü. Taslak metninde “Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerinin yasadışı olduğu, aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerindeki işbirliğinin ise, Ankara’nın yapıcı bir tutuma sahip olup olmayacağı veya tek taraflı eylemlere geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğunun vurgulandığı” kaydedildi.


Gazete, AB’nin, politik önlemler alınması ihtimaline de gönderme yaparak, elindeki araçları kullanmaya kararlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.


Belgede, AB’nin müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine odaklanmasıyla ilgili kapsamlı ifadelerin yer aldığını da kaydeden gazete, belgede yer alan adadaki iki tarafın, doğal gaz veya enerji dönüşümü bağlamındaki yeni işbirliği alanlarıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) ele alınması olasılığına da atıfta bulunuldu.


Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun çözümünün teşvik edilmesi çerçevesinde, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye devam edeceği kaydedilen haberde, AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tam olarak aynı hizada olduğu belirtildi. Kapalı bölge Maraş konusunun da yalnızca bu kararlarda anlaşmaya varılması ve kapsamlı bir çözüm çerçevesinde etkili bir şekilde ele alınabileceğine işaret edildi.


Belgede “Bunun ilerleme olması için tek yol olduğu ve Maraş’ın statüsünde, BM kararlarıyla uymayan herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerektiği” vurgusu da yapıldı.


“Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlaması gerektiği ve önümüzdeki ayların sürecin geleceği açısından belirleyici olabileceği” ifadelerinin de belgede yer aldığını yazan gazete, AB’nin “iyi niyet misyonu ofisine temsilci atanması ve BM Genel Sekreteri’nin çabalarının desteklenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu” yazdı.


Gazete, AB’nin, Türkiye’yle karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu ancak bunun için Türkiye’nin de Mart 2021 kararları temelinde işbirliği ve gerilimi azaltma yönünde taahhüde sahip olması gerektirdiğini ekledi.


Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuyla ilgili açıklamasında, AB’nin seçenekler belgesinin Pazartesi günü ele alınacağını ve bununla birlikte denizde ve karada uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine dair ortak anlayışın o zaman tespit edileceğini söyledi.


Alithia’da “Seçenekler Belgesi Bunları İçeriyor: AB Türkiye Aleyhinde Kişilere Yönelik Yaptırımlar ve Önemli Fon Kesintileri İnceliyor” başlığıyla yer alan haber Haravgi’de ise “Seçenekler Belgesinde Müzakerelerle İlgili Çağrı” başlığıyla yer buldu.

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