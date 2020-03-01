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Türkiye Aleyhindeki Yaptırımlarla İlgili İkinci Liste Hazırlanıyor İddiası

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Türkiye Aleyhindeki Yaptırımlarla İlgili İkinci Liste Hazırlanıyor İddiası
Türkiye Aleyhindeki Yaptırımlarla İlgili İkinci Liste Hazırlanıyor İddiası

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye aleyhindeki yaptırımlarla ilgili ikinci listenin hazırlanmakta olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin, Türkiye aleyhindeki yaptırımlarla ilgili hedeflenmiş önlemler konusundaki ikinci liste üzerinde çalışmakta olduğunu ve Rum kesiminin “Türkiye’nin, Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetlerine katılmış olan gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yeni yaptırımlar talep etme konusunda kararlı göründüğünü” öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hali hazırda AB yetkililerine, Rum kesiminin ilk yaptırımlar listesinin güçlendirilmesine dair tezini ilettiğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hali hazırda muhataplarıyla, listenin gerçek ve tüzel kişilerle genişletilmesi olasılığını ele aldığını belirtti.

Öte yandan ikinci bir liste argümanının basit ve kolay bir mesele olmadığını yazan gazete, çünkü bazı AB yetkilileri ile üye devletlerin, gerginliğin yatıştırılmasının reçetesinin, Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu düşündüklerine dikkati çekti.

Rum kesiminin yaptırımlarla ilgili önlemlere ilişkin ilk listenin hazırlanması çabasının 8 ay sürdüğünü kaydeden gazete, Rum kesiminin bunun onaylanması için zor aşamalardan geçtiğimi iddialarına ekledi.

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