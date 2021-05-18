Türkiye, Almanya ve İngiltere'den gelen plastik atıkların son varış noktası oldu | Greenpeace

Çevre örgütü Greenpeace'in bugün yayınlanan soruşturma raporuna göre, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gönderdiği binlerce ton plastik atık, Türkiye'nin güneyinde çevreye atıldı ve yakıldı.

Çevre örgütü Greenpeace'in bugün yayınlanan soruşturma raporuna göre, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gönderdiği binlerce ton plastik atık, Türkiye'nin güneyinde çevreye atıldı ve yakıldı.

Greenpeace'in İngiltere (Greenpeace UK) ofisi tarafından hazırlanan rapor, "Yeni fotoğraf ve video kanıtları, İngiltere ve Almanya'dan gelen plastik poşetlerin ve ambalajların Türkiye'nin güneyinde çevreye atıldığını ve yakıldığını gösteriyor" ifadesiyle başlıyor.

"Bugünkü rapor, ürünlerin satıldığı mağazalardan üç bin kilometre uzakta yanıp tüten plastik yığınları halindeki İngiliz market ambalajlarının şok edici fotoğraflarını içeriyor." denilen raporun devamında devamında Almanya'dan Türkiye'ye yapılan plastik atık ihracatının yeni analizini içeren Greenpeace Almanya'nın raporunun da bugün yayınlandığına değinildi. Buna göre Lidl, Aldi, EDEKA ve REWE gibi Alman süpermarketlerinden ambalajların çöp yığınları arasında bulunduğu dile getirildi.

Türkiye'nin atılan, yakılan veya okyanusu kirletmek için bırakılan İngiliz plastik atıklarının en son varış noktası haline geldiğine işaret edilen soruşturma raporuna göre geçen yıl, İngiltere'nin plastik atık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı (210 bin tonunun) Türkiye'ye gerçekleştirildi.

Ancak Greenpeace, araştırmacılarının, plastik atıkların bir kısmının geri dönüştürülmek yerine yollara, tarlalara ve hatta su kanallarına atıldığına şahit oldukları bilgisini paylaştı.

"Türkiye'ye her gün Avrupa'dan 241 kamyon plastik atık geliyor"

İngiltere'nin plastik kirlilikle mücadelede küresel lider konumunda olduğu belirtilen Greenpeace'in raporunda, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü" haline geldiği konusunda uyarıldı.

Greenpeace Akdeniz plastik proje sorumlusu Nihan Temiz Ataş, “Bu yeni kanıtın da gösterdiği gibi, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atıklar ekonomik fırsat değil, çevresel tehdittir. Kontrolsüz plastik atık ithalatı, Türkiye'nin kendi geri dönüşüm sistemindeki sorunları arttırmaktan başka işe yaramıyor. Her gün Avrupa'nın dört bir yanından Türkiye'ye yaklaşık 241 kamyon dolusu plastik atık geliyor ve bu bizi bunaltıyor. Verilerden ve sahadan görebildiğimiz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik atık deposu olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Araştırmacılar Adana ili çevresinde bulunan on sahada yol kenarına, tarlalara ve su yollarına dökülen ve nehirde yüzen plastik atık yığınlarını belgelediler" ifadelerine yer verilen raporda ayrıca, buraların çoğundaki plastik atıkların ya yanmaya devam ettiği ya da yanmış halde olduğu ve atıkların İngiltere ile Almanya'dan gelen plastikler olduğunun gayet belirgin oldukları dile getirildi.

Raporda, plastik atığın bir yıldan daha az bir zamana ait olduğunu kanıtlayan bir koronavirüs antijen testi ambalajının da bulunduğu belirtildi.

İngiltere'nin ABD'nin ardından dünyada en fazla plastik atık üreten ülke olduğu bilgisine yer verilen raporda, Türkiye, Malezya ve Polonya'nın bu ülkeden en çok atık ithal eden ülkeler olduğu dile getirildi.

Greenpeace Almanya'dan Kimyager Manfred Santen, Berlin hükümetinin Türkiye'ye ihraç edilen plastik atıkları derhal geri alması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Plastiğimizi Türkiye'de yol kenarlarında yanan yığınlar halinde görmek korkunç. Atıklarımızı başka ülkelere dökmeyi bırakmamız lazım. Sorunun özü aşırı üretim. Hükümetlerin kendi plastik sorunlarını kontrol altına almaları gerekiyor. Plastik atık ihracatı yasaklanmalı ve tek kullanımlık plastik azaltılmalı. Alman çöplerinin Almanya'da arıtılması, dönüştürülmesi gerekiyor. Son haberler, Türk limanlarında demirleyen, Alman evlerinden gelen plastik atıklarla dolu 140 konteynerden bahsediyor."