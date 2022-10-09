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Türkiye, Almanya’yı 3.2 milyar euro kâra geçirdi

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Almanya’da bir doktorun yetişmesi için 400 bin euro harcanırken, Türkiye’den gelen 8 bine yakın doktor, Almanya’ya 3.2 milyar euro tasarruf ettirdi. Diğer sektörlerin eğitimli eleman açığını kapatan Türkler de katılınca, bu rakam iki katına yükseldi.
Türkiye, Almanya’yı 3.2 milyar euro kâra geçirdi

Almanya, Türkiye'den gelen ‘beyin göçü’ sayesinde, doktor açığını kapatırken son 10 yılda en az 3.2 milyar euro da kâr etti.

Türkiye'den giden yetişmiş doktorlar ve uzmanlar, Almanya'da göreve başlarken, bunların sayısı 8 bine yaklaştı.

EN PAHALI EĞİTİM TIP

Alman İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre, yetiştirilmesi için en fazla masraf yapılan meslek doktorluk.

Ülkede bir doktor 6 yıllık eğitim masrafı 200 bin euroyu buluyor. Doktorların, meslek eğitimi ve stajı da bir o kadar tutuyor. Bir doktorun yetişmesi için ailesi ve Alman devleti yaklaşık 400 bin euro ödeme yapıyor.

Türkiye'den giden 8 bin doktor, Almanya'nın yaklaşık 3.2 milyar euro ‘eğitim ve yetiştirme’den tasarruf etmesini sağladı.

DİĞER ALANLARDA DA TÜRKLER VAR

Türk mühendisler, mimarlar, işadamları, yatırımcılar, bilgisayar uzmanları da Almanya'ya en az Türk doktorlar kadar fayda sağlıyor, yetişmiş eleman açığını kapatıyor.

Böylece Almanya, yetişmiş üst düzey personel masrafından kurtuluyor. Bilgisayar uzmanları ve programcıları için Hintliler'e verdiklerinin yarısını Türkler'e veren Alman işadamları ise ayrıca büyük bir masraftan kurtuluyor.

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