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Türkiye, Avrupa’yı solladı: Türkler soğanı 3 kat daha pahalıya alıyor

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14 Mayıs'ta seçimlere geri sayım devam ederken geçim derdi ve ekonomik kriz seçmenin en büyük derdi... Sık sık gündeme gelen, "Almanya bizi kıskanıyor" söylemini çürüten bir detay soğan, domates, patates fiyatlarında ortaya çıktı.
Türkiye, Avrupa’yı solladı: Türkler soğanı 3 kat daha pahalıya alıyor

Türkiye’de yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin hızla artması ile birlikte vatandaşın geçim derdi de giderek büyüyor… 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde seçmenin en büyük derdi ekonomik kriz olurken, sık sık gündeme gelen “Almanya bizi kıskanıyor” söylemini çürütecek bir durum ortaya çıktı.

Almanya’da fiyatların düşüş trendine girdiği görüldü.

Türkiye’de temel gıda fiyatları üçe dörde katlanırken, Türkiye artık başta Almanya olmak üzere Avrupa’dan çok daha pahalı bir hale geldi. Bu durum Türkiye’ye gelen Avrupalıları da etkiledi. Geçen yılın sonuna kadar Türkiye'den alışveriş yapanlar, Euro ile maaş aldıkları ve bir Türk'ten ortalama üç kat fazla kazandıkları halde artık ne gidebiliyor, ne de fiyatların yanına yaklaşabiliyor. “Türkiye'ye gidip alışveriş yaparım diyenlerin sayısı” da azaldı.

Fıstığın kilosu Almanya’da 15.80 euro seviyelerinde.

GURBETÇİLER, ALMANYA'DAN GÖTÜRÜYOR

Almanya'da bir kilogram baklava 20 ile 30 Euro (yaklaşık 400-600 TL) arasında değişiyor. Bazı bölgelerde 10- 15 Euro (200-300 TL) aralığında. Türkiye'de ise baklava fiyatları 600 TL'ye ulaştı.

Türkiye'den artık Almanya'ya baklava ihraç edebilmek pek mümkün değil. Bu gidişle gurbetçiler yazın Almanya'dan Türkiye'ye baklava götürecek. Şimdiye kadar özellikle pastırma, sucuk, çikolata, rakı götüren gurbetçiler, geçen yazdan itibaren et ürünlerini daha çok götürmeye başlamıştı.

Soğan fiyatları değişkenlik gösterse de kilosu yaklaşık 1.19 euroya bulunabiliyor.

AVRUPA'DA FİYATLAR İŞTE BÖYLE

Bir kilogram Antep fıstığı Türkiye'de 700 TL'leri görürken, Almanya'da 15,80 Euro ile 20 Euro (yaklaşık 400 TL) arasında fiyatlar değişiyor.

Almanya'da soğanın kilosu 0.69 Cent ile 1 Euro (yaklaşık 20 TL) arasında seyrediyor.

Patates yaklaşık 1 Euro'dan satılırken, konserve bamyanın kilosu 4.98 Euro. Tazesi ise daha ucuz. Türk bakkallarından 3- 4 Euro arasında 1 kilo bamya alabilmek mümkün.

Almanya’daki fiyatlar dikkat çekti.

Aynı şekilde tereyağı, sıvı yağ fiyatları da hızla indi ve 250 gramlık tereyağı 1.30 Euro'lara kadar geriledi. Süt ve süt ürünlerinde de aynı şekilde fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Muzun kilosu 1 Euro civarında iken, aynı şekilde domates ve kabağın kilo fiyatı da 1 Euro.

Sadece yiyecek -içecek değil, giyim ve kitap gibi ürünlerde de aynı sıkıntı söz konusu.

Türkiye'den 400- 600 TL'ye alınan bir kitap, Almanyalı biri için yaklaşık 30 Euro demek. Bu da satışları, Almanya'ya kitap ihracını olumsuz etkiliyor.

ENFLASYON SENEYE YÜZDE 2.4
Avrupa Merkez Bankası, faizleri 1-2 puan artırdı ve enflasyon hızla inmeye başladı.

Benzin fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının öncesine döndü. Giderek de düşüyor. Enflasyon gelecek yıl yüzde en fazla yüzde 2.4 olarak hesaplanıyor.

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