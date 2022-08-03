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Türkiye, ‘Avustralya’nın en çok aranan ismi’ni iade etti

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Avustralya'da basın tarafından 'en çok aranan kişi' olarak nitelendirilen ülkenin en ünlü motosiklet çetesi lideri Mark Buddle, Türkiye'den sınır dışı edildi. Avustralya'ya dönüştü tutuklanan Buddle, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.
Türkiye, ‘Avustralya’nın en çok aranan ismi’ni iade etti

Avustralya’nın en çok aranan kişisi olarak tanınan ülkenin en büyük motosiklet çetelerinden birinin lideri Mark Buddle, Türkiye’den sınır dışı edildi, Buddle, Avustralya’ya iade edildi.

Avustralya Federal Polisi Suç Komiser Yardımcısı Nigel Ryan, 37 yaşındaki Buddle’ın Türkiye’den sınır dışı edilmesinin ardından Avustralya’ya iade edildiğini ve dönüşte Darwin Havaalanı’nda gözaltına alındığını açıkladı.

Interpol tarafından uyuşturucu ticaretinden mavi bültenle aranan ve Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Mark Douglas Boudle, Esenboğa Havalimanı’ndan “kabul edilemez yolcu” çerçevesinde ülkesi Avustralya’ya gönderildi.

Buddle, geçen yıl Avustralya’ya 160 kilodan fazla uyuşturucu getirmekle suçlanıyor. Aynı operasyon kapsamında ülkede 250’den fazla kişi tutuklanmıştı.

ÜLKESİNDEN KAÇIP, KKTC’YE YERLEŞMİŞTİ

Buddle, 2016’da bir cinayet soruşturmasında şüpheliler arasına girmesinin ardından kaçmış, Avustralya’yla iade anlaşması olmayan Kuzey Kıbrıs’a yerleşmişti.

Buddle’ın kaçırdığı uyuşturucu miktarının 27 milyon doları geçtiği açıklanırken, Avustralya yasalarına göre bu durum, ömür boyu hapis cezasıyla eş anlama geliyor.

Avustralya Federal Polisi, Buddle uyuşturucu sevkiyatını, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da gizlice gözlemlediği bir uygulama üzerinden yönettiğini de öne sürdü.

Buddle’ın 2009’da, daha önceki lider Mick Hawi’nin Sydney Havaalanı’nda bir başka çeteyle çıkan ölümlü kavga nedeniyle hapsinden sonra Comancheros motosiklet çetesinin liderliğini devraldığı belirtiliyor.

ANKARA’DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Mark Douglas Boudle, 10 Temmuz’da KKTC makamlarınca Avustralya’ya sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirildi. Ülkesine dönmek istemeyen ve Türkiye’ye giriş talebinde bulunan Boudle, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğince hakkındaki Türkiye’ye giriş yasağı kararları çerçevesinde “kabul edilemez yolcu”lar arasına alındı.

KKTC makamlarının Boudle’nin sınır dışı işleminin tamamlanması talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca şahsın sınır dışı işlemi için uçuş planları hazırlanıp, Avustralya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlanarak vize işlemleri tamamlandı. Ayrıca Boudle’ye eşlik eden KKTC polisinin de pasaport işlemleri sonuçlandırılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığınca bu görevlilere refakat eğitimi verildi.

AVUSTRALYA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Boudle, 14 Temmuz’da Katar Hava Yollarına ait uçakla KKTC polislerinin eşliğinde sınır dışı edileceği sırada çıkardığı tartışma nedeniyle uçağa kabul edilmedi. Uyuşturucu ticaretinden aranan Boudle, yeniden yapılan planlamalar doğrultusunda Ankara Esenboğa Hava Hudut Kapısı’ndan sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya’ya gönderildi.

Avustralya makamlarınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin Boudle’yi sınır dışı etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin sınır dışına yönelik aldığı bağımsız kararından sonra Boudle’nin bir charter uçuşla Türk yetkililerin refakatinde Darwin’e getirildiği kaydedildi. Sürecin Türk yetkililer tarafından organize edildiği ifade edilen açıklamada, Türkiye’ye iş birliği dolayısıyla teşekkür edildi.

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