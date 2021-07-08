  • BIST 1.389,060
  • Altın 503,47
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Türkiye AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi

»
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayınlandı.
Türkiye AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayınlandı.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Bunun üzerine, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, AYM’nin ihlal kararını gönderdiği ilk derece mahkemesinin seçilme ve siyası faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü ihlallerinin giderimi için yapması gereken zorunlu işlemleri, yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi olarak belirtirken, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında alınan karar emsal gösterilerek, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi olarak kaydetti.

AYM kararda, bu bağlamda ayrıca başvurucunun yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde devam olunacak yeniden yargılamada ifade özgürlüğü bakımından yüksek mahkemenin ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermesi gerektiğini de belirtti.

AYM, kararın sonuç bölümünde, açıklanan gerekçelerle, Gergerlioğlu’nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akbank: Dijital sistemlere dünden beri girilemiyor, banka 'Siber saldırı söz konusu değil' diyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:47
  • AB Konseyi Başkanı Michel'den "Türkiye" açıklaması07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:55
  • İlk 6 ayda havayolu yolcu sayısı 40 milyonu aştı07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:48
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinden tahliye edildi06 Temmuz 2021 Salı 22:37
  • Bakan Varank: "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"06 Temmuz 2021 Salı 16:43
  • Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor06 Temmuz 2021 Salı 16:41
  • Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum06 Temmuz 2021 Salı 16:41
  • AB Dönem Başkanı: Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir06 Temmuz 2021 Salı 14:35
  • Merve Dizdar: Aslında kim olduğumu keşfediyorum06 Temmuz 2021 Salı 14:17
  • Delta Plus Türkiye'de: İstanbul'un da arasında olduğu 3 ilde görüldü06 Temmuz 2021 Salı 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti