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Türkiye-Azerbaycan-KKTC Komitelerinden Ankara’da ortak toplantı

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Türkiye-Azerbaycan-KKTC Komitelerinden Ankara’da ortak toplantı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen toplantıda Azerbaycan ve Türkiye Meclislerinin Dostluk Grubu Başkanları ile KKTC ve Türkiye Meclislerinin Dostluk Grubu Başkanları da yer aldı.

Toplantının başında ilk sözü alan Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin ülkeye karanlık yaşatmak istediğini ancak bu isteğe karşı tüm halkın büyük direniş göstererek karşı durduğunu söyledi.

Kılıç, ilk defa 3 ülke parlamentolarının Dışilişkiler komitelerinin bir araya geldiğine dikkat çekerek bunu tarihi bir an olarak niteledi.

Azarbaycan heyetinin yarın KKTC’de olacağını anımsatan Kılıç, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde heyetin Kıbrıslı Türklerin coşkusuna da ortak olacağını dile getirdi.

Kılıç, heyetin Azerbaycan Milli Meclisini temsilen KKTC’de bulunacağını belirterek, tüm dünyaya Azerbaycan’ın KKTC’nin yanında olduğu mesajı verileceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de konuşmasında her zaman bir aile olduklarını hissettiklerini vurgulayarak Azerbaycan Dışilişkiler Komitesi heyetinin ziyareti için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Öztürk “Allah böyle bir milleti başımızdan eksik etmesin. Azerbaycanlı kardeşlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız” dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ise 15 Temmuz’un sadece Türkiye için değil Türk dünyası için önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Seyidov, Azerbaycan’ın çifte standartlardan kurtulduğunu, dileklerinin Kuzey Kıbrıs’ın da bu çifte standartlardan kurtulması olduğunu kaydetti.

“Bizi ayırmak mümkün değildir. Bizim hakkımız adalettir” diyen Seyidov, heyet olarak iktidarı, muhalefeti ve bağımsız vekiller ile Kuzey Kıbrıs’a gideceklerini anımsatarak, bundan sonra da bir istikamette hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seyidov “Bayramı, Kuzey Kıbrıs’ta birlikte kutlayacağız” dedi.       

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