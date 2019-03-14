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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten ücretsiz sunulacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak' dedi.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten ücretsiz sunulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan "Bürokrasinin Azaltılması ve e-DevletToplantısı"nda gelinen son durum değerlendirildi.

Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 95'in üzerinde tamamlanan "e-Devlet Versiyon 1.0"ın yıl sonuna kadar tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

e-Devlet'e finans ve bankacılık alanında yeni bir hizmeti entegre ettiklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti: "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Daha önce ücret ödeyerek alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Vatandaşımız, bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek. Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek."

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