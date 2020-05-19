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Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye karşı ortak açıklama

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TBB'ye bağlı 80 baro ile TBB, gündemdeki barolar ve seçim sistemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi.
Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye karşı ortak açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro iktidarın Avukatlık Kanunu, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimine karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada bu düzenlemelerin doğru bulunmadığı belirtilerek, "Bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBB'ye bağlı 80 baro ile TBB, gündemdeki barolar ve seçim sistemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi.

Avukatlık Kanunu hazırlanması için asıl muhatapların barolar ve TBB olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, baroların ve uzmanların katılımıyla bir komisyon oluşturulması talep edildi. Açıklama şöyle:

Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. 

İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl  muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır.

İmzacılar:

1.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

2.Adana Barosu Başkanlığı

3. Adıyaman Barosu Başkanlığı

4. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

5.Ağrı Barosu Başkanlığı

6. Aksaray Barosu Başkanlığı

7. Amasya Barosu Başkanlığı 

8.Ankara Barosu Başkanlığı

9.Antalya Barosu Başkanlığı

10. Ardahan Barosu Başkanlığı 

11.Artvin Barosu Başkanlığı

12.Aydın Barosu Başkanlığı

13. Balıkesir Barosu Başkanlığı

14.Bartın Barosu Başkanlığı

15.Batman Barosu Başkanlığı

16.Bilecik Barosu Başkanlığı 

17.Bingöl Barosu Başkanlığı 

18.Bitlis Barosu Başkanlığı

19.Bolu Barosu Başkanlığı 

20.Burdur Barosu Başkanlığı 

21.Bursa Barosu Başkanlığı

22. Çanakkale Barosu Başkanlığı

23.Çankırı Barosu Başkanlığı

24.Çorum Barosu Başkanlığı

25.Denizli Barosu Başkanlığı

26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı

27.Düzce Barosu Başkanlığı

28.Edirne Barosu Başkanlığı

29.Elazığ Barosu Başkanlığı

30. Erzincan Barosu Başkanlığı

31. Erzurum Barosu Başkanlığı

32. Eskişehir Barosu Başkanlığı

33. Gaziantep Barosu Başkanlığı

34.Giresun Barosu Başkanlığı

35. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

36.Hakkari Barosu Başkanlığı

37.Hatay Barosu Başkanlığı

38.Iğdır Barosu Başkanlığı

39.Isparta Barosu Başkanlığı

40.İstanbul Barosu Başkanlığı

41.İzmir Barosu Başkanlığı 

42. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

43. Karabük Barosu Başkanlığı

44. Karaman Barosu Başkanlığı 

45.Kars Barosu Başkanlığı

46. Kastamonu Barosu Başkanlığı 

47. Kayseri Barosu Başkanlığı 

48. Kırıkkale Barosu Başkanlığı 

49. Kırklareli Barosu Başkanlığı

50. Kırşehir Barosu Başkanlığı 

51.Kilis Barosu Başkanlığı

52.Kocaeli Barosu Başkanlığı

53.Konya Barosu Başkanlığı

54.Kütahya Barosu Başkanlığı

55.Malatya Barosu Başkanlığı

56.Manisa Barosu Başkanlığı

57.Mardin Barosu Başkanlığı

58.Mersin Barosu Başkanlığı

59.Muğla Barosu Başkanlığı

60.Muş Barosu Başkanlığı

61. Nevşehir Barosu Başkanlığı 

62.Niğde Barosu Başkanlığı 

63.Ordu Barosu Başkanlığı 

64. Osmaniye Barosu Başkanlığı

65.Rize Barosu Başkanlığı

66. Sakarya Barosu Başkanlığı

67. Samsun Barosu Başkanlığı

68.Siirt Barosu Başkanlığı

69.Sinop Barosu Başkanlığı

70.Sivas Barosu Başkanlığı

71. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

72.Şırnak Barosu Başkanlığı

73. Tekirdağ Barosu Başkanlığı

74.Tokat Barosu Başkanlığı 

75.Trabzon Barosu Başkanlığı

76.Tunceli Barosu Başkanlığı

77.Uşak Barosu Başkanlığı 

78.Van Barosu Başkanlığı

79.Yalova Barosu Başkanlığı

80.Yozgat Barosu Başkanlığı

81. Zonguldak Barosu Başkanlığı

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