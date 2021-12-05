  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

»
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.
Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün yapılan seçimde Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan yarıştı.

348 delegenin oy kullandığı seçimde delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Erinç Sağkan TBB'nin başkanlığına seçildi. Çoklu baro düzenlemesiyle birlikte Genel Kurul'da oy hakkı bulunan delege sayısı 477'den 348'e düşürülmüş; İstanbul ve Ankara gibi büyük baroların TBB delege sayısı azaltılmış, Anadolu barolarının oy hakkı ise güçlendirilmişti.

Erinç Sağkan, genel kurul öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Genel Kurul; hukuk üstünlüğü diyenlerle hukuku teferruat olarak gören zihniyetin, meslek için çalışanlarla, lütuf siyasetinin, benimsemekte ötekileştirmenin, cesaretle tahakkümün mücadelesidir" demişti.

Sağkan’ın listesinde ise Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt, yönetim kurulu adayları oldu.

TBB Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan baro başkanlarının, seçilmeleri halinde başkanlık görevini bırakması gerekiyor. Avukatlık Kanunu’nun 96’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, görevi bırakan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni baro başkanı seçilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul' da Park Halindeki Araçlardan Çaldığı Benzinle, Akaryakıt İstasyonu Kurmuş05 Aralık 2021 Pazar 11:23
  • Erdoğan' ın Siirt Mitingini Kana Bulayacaklardı!05 Aralık 2021 Pazar 10:58
  • Eski Sevgilisinin Evini Benzinle Yaktı04 Aralık 2021 Cumartesi 21:47
  • Taciz Şikayeti İngilizce Çeviriye Takıldı: Eşek Mi Popo Mu04 Aralık 2021 Cumartesi 21:19
  • Cinsel İçerikli Fotoğraf Davası04 Aralık 2021 Cumartesi 20:54
  • Türkiye' de Anne Ve 3 Oğlu Aynı Anda Öldü! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı04 Aralık 2021 Cumartesi 17:11
  • Son Dakika! Erdoğan: Yakın Zamanda Kur Dalgası Makul Seviyeye Gelecek04 Aralık 2021 Cumartesi 16:27
  • Erdoğan: Buralar Ciddi Kurumlardır, Senin Gibi Ciddiyetsiz Değil04 Aralık 2021 Cumartesi 15:34
  • CHP'den Mersin'de dev miting... Miting alanında "Hükümet istifa" sloganları atılıyor04 Aralık 2021 Cumartesi 13:41
  • Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü04 Aralık 2021 Cumartesi 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti