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Türkiye basını: KKTC'de asgari ücret Türkiye'dekinden bin 837 TL fazla

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de asgari ücret miktarını belirlendi.
Türkiye basını: KKTC'de asgari ücret Türkiye'dekinden bin 837 TL fazla

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de asgari ücret miktarını belirlendi. Taraflar 6 bin 90 TL'de mutabakata vardı. Bakanlar Kurulu'nun onaylaması halinde 1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vasıfsız bir işçiye verilmesi gereken asgari ücret miktarını belirledi. Anlaşan taraflar asgari ücreti brüt 7 bin TL, neti ise 6 bin 90 TL olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıda işçi kesimini Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren kesimini ise İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun temsil etti.

Serdaroğlu, yeni asgari ücret ile ilgili olarak, “Olması gereken bir ücret belirlendi. Bilindiği üzere KKTC’de her şey dövize yani İngiliz para birimi olan sterline bağlı. KKTC’de kiralardan temel gıda ürünlerine kadar her şey dövizle doğru orantılı şekilde artıyor. Dövizin düşmesi maalesef fiyatları düşürmüyor. Stok kelimesi ülkemizde kullanılmıyor. Bugün İngiliz Sterlini 23 TL’ye yükseldi ve bu durum fiyatları hemen artırıyor. Anavatan Türkiye’de döviz ciddi anlamda düşüş sergiledi ama KKTC’de fiyatlar aşağıya çekilmedi. Burada stokçuluk ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum. Bizim tüketiciyi korumamız lazım diye düşünüyorum. Şu anda tüketici korunmuyor, dövizin yükselmesiyle fiyatlar hemen artıyor” dedi.

Devlet ve işveren tarafı olarak alınan kararın belli bir yasal süreci olduğunu belirten Serdaroğlu, Bakanlar Kurulunun onayının alınması halinde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olduğunu söyledi.

Daha önce asgari ücretin net 4 bin 324 TL olduğu KKTC’de asgari ücret, bu sene yüzde 40 oranında artırıldı.

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