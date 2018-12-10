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Türkiye basını yazdı: "Türkiye Kıbrıs'a deniz üssü kuruyor"

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Türkiye'de yayınlanan Aydınlık gazetesinin haberine göre Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve KKTC’nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olması için Kıbrıs'ta modern bir deniz üssü kurma kararı aldı
Türkiye basını yazdı: "Türkiye Kıbrıs'a deniz üssü kuruyor"

Üssün yeriyle ilgili keşif çalışmalarına bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı katılırken, üssün maliyeti, altyapı ihtiyaçları ile fiziki koşulların tespit edildiği teknik çalışmalar da tamamlanarak Ankara'ya gönderildi.

Türk Deniz Kuvvetleri, enerji ve güvenlik açısından dünya jeopolitiğinin en kritik merkezlerinden Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir adım atıyor. Geçen ağustos ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına öneri olarak sunulan, Kıbrıs'ta egemen bir deniz üssü inşası için çalışmalar tamamlandı. Üssün inşasıyla ilgili çalışmaları yürüten özel ekip, kısa bir süre önce Ankara'ya teknik detayların tamamlandığı dosyayı gönderdi. Yaklaşık 280 bin dönümlük dev bir alana inşa edilecek modern deniz üssü içinde radar merkezinden sosyal tesislere kadar pek çok yapı bulunacak. Üs; fırkateyn, korvet, denizaltı ve helikopter gemimiz gibi her çeşit gemimize ev sahipliği yapabilecek kapasitede olacak.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, 15 Kasım'da Kıbrıs'a giderek keşif gezisi yapmıştı. Kıyı şeridini gezen Özbal'ın incelemelerinin ardından, üssün kurulacağı yer olarak İskele bölgesi belirlendi. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da ziyaret eden Özbal, konuyu burada da gündeme getirdi. İki ülke arasında üssün inşası konusunda mutabakat sağlanırken, 2019 yılı içinde bir anlaşma imzalanması öngörülüyor.

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