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Türkiye Bilim Kurulu üyesi Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması

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Türkiye Bilim Kurulu üyesi Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
Türkiye Bilim Kurulu üyesi Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'mutasyona uğrayan' koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Özlü, ''İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.

2 milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Belçika ve Hollanda mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla İngiltere'ye uçuşları durdururken, Almanya ve Fransa'nın da benzer bir adım atacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı” olduğunu duyurmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı.

Koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

''İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.''

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