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Türkiye-Birleşik Krallık ticaretinde 'Brexit' fırsatı

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Türkiye Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Türkiye-Birleşik Krallık ticaretinde 'Brexit' fırsatı

Türkiye Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtilirken, bu ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının Türkiye ile ticaretinde ve karşılıklı yatırımlarda yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması" hedefini değerlendirdi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki bağları kuvvetlendirmek için kurulan her yeni iş birliğinin motivasyonlarını artırdığını belirten Gaunt, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Brexit sürecinden sonra da yakın bir şekilde devam etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Gaunt, iki ülke arasındaki ticaretin yılın ikinci çeyreğinde oldukça başarılı seyrettiğine işaret ederek, "BCCT'nin karşılıklı son ticaret rakamları, Birleşik Krallık-Türkiye ticaretinin güçlenerek büyümekte olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticareti, bir önceki yıla oranla geçen yıl yüzde 14,6 artışla 18,2 milyar pound (yaklaşık 23 milyar dolar) oldu." dedi.

"Birleşik Krallık STA için istekli"

Rakamların her iki ülke arasında daha önce konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önünde olduğuna dikkati çeken Gaunt, ticaret ve yatırım miktarlarını artırarak, gümrüksüz ve bariyersiz ticareti teşvik ederek, ihracat finansmanı seviyelerini yükselterek ekonomik ilişkilerde başarı çıtasının daha yukarılara taşınabileceğini bildirdi.

Gaunt, sağlık, savunma ve enerji alanlarındaki yatırımların yanı sıra, üçüncü ülkelerde altyapı yatırımları için gerçekleştirilecek iş birlikleriyle ticari bağların daha da güçlenebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkisinin Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından da devamını sağlamak istiyoruz. Geleceğe baktığımızda Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılarak bağımsız bir ticaret politikası oluşturması sonrasında ilişkimizi devam ettirmek ve güçlendirmek için açık fırsatlar mevcut. Birleşik Krallık hükümeti, AB'den ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi için Türk hükümetiyle yakın bir şekilde çalışmak için istekli."

6 ayda 10,1 milyar dolarlık ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında yaklaşık 10,1 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin bu dönemde Birleşik Krallık'a ihracatı yaklaşık 5,2 milyar dolar olurken, ithalatı 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

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