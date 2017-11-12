Türkiye Büyükelçiliği Flynn ve oğluna para teklif edildiği iddialarını yalanladı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Gülen'in kaçırılması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ve oğluna para teklif edildiği iddialarını yalanladı.

Fethullah Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye iade edilmesi için Michael Flynn'e ve oğluna 15 milyon dolara kadar bir ücret teklif edildiği iddiası, Türk Büyükelçiliği tarafından da yalanlandı. İddialar Flynn'in avukatı tarafından yalanlanmıştı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin, onun iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin asıl planlayıcısı olduğu ve iki ülke arasındaki karşılıklı iade şartlarına uygun olarak ABD'den iadesinin beklendiği belirtildi.

Wall Street Journal haberi

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) Cuma günü yayımladığı haberdeki iddiaya göre, Flynn'i soruşturan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Aralık ayında New York'ta "21" isimli bir kulüpte Flynn ve Türk hükümeti temsilcileri arasında Gülen konusunun konuşulduğu bir toplantıya ilişkin en az dört kişinin ifadesini almıştı.

Haberde, FBI'ın görüştüğü kişilerden birinin toplantıda Gülen'in özel bir jetle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'na transfer edilme ihtimalinin de masaya yatırıldığını aktardığı öne sürülmüştü. Gazete, iddialarını "FBI soruşturmalarına yakın kaynaklara" dayandırmıştı.

Gazete, Flynn ve oğluna yapılan teklifte, Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi karşılığında önerilen paranın 15 milyon dolara kadar çıkabileceğini öne sürmüştü. WSJ, iddiaların, 2016 yılındaki ABD seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından incelendiğini bildirmişti.

Avukatı da yalanlamıştı

Flynn'in avukatı Robert Kelner ise söz konusu haberi "ölçüyü aşan" ve "yanlış" bir iddia olarak değerlendirmişti.

Gülen, 1999 senesinden bu yana ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşıyor. Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'in iadesi son dönemde gerilen ABD-Türkiye ilişkilerindeki en önemli sorunlardan birini oluşturuyor.

Sarraf iddiası

NBC televizyonunun Cuma günkü haberine göre sözü geçen kulüpte Aralık ayında gerçekleşen görüşmede ayrıca ABD'de tutuklu İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın nasıl serbest kalabileceği de tartışıldı.

Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve kısa bir süre serbest bırakılan Sarraf, İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamasıyla 2016'nın Mart ayından beri ABD'de tutuklu.