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Türkiye, Cem Uzan'a karşı açtığı 375 milyon euro'luk davayı kaybetti

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Mahkeme Cem Uzan'dan 375 milyon euro almak için Fransa'da dava açan TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 6 bin Euro'luk dava masraflarını ödeme cezası da verdi
Türkiye, Cem Uzan'a karşı açtığı 375 milyon euro'luk davayı kaybetti

Cem Uzan Türkiye'ye karşı bir davayı daha kazandı.

Paris'te davaya bakan mahkeme, Uzan'ın Türkiye'ye 375 milyon Euro ödemesi yönünde 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da verilen kararının davanın savcısı ve hakiminin karı-koca olmaları sebebiyle uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme Cem Uzan'dan 375 milyon euro almak için Fransa'da dava açan TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 6 bin Euro'luk dava masraflarını ödeme cezası da verdi.

Euronews'ten Beraat Gökkuş'un haberine göre Paris'teki mahkeme Uzan'a 2013 yılında verilen cezanın Savcısı Fehmi Tosun ile mahkemeye başkanlık eden Hakim Sevil Tosun'un bir birinin eşi olmasını ‘uluslararası tarafsızlık ilkesine aykırı' buldu.

Uzan'ın avukatının mahkemenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği yönündeki itirazları Türkiye'de 14 Aralık 2012 tarihinde reddedilmişti.

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Eylül 2018 ile Mart 2019 yılları arasında bu Uzan'ın TMSF'ye karşı kazandığı üçüncü kesin zafer. Artık TMSF'nin müvekkilimin tüm mal varlıklarının geri verilmesi için oturup müzakere etmeyi kabul etmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.

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