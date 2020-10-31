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Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını açıkladı

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Son dakika haberi: Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem, can kaybı 25'e yükseldi
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını açıkladı

Son dakika haberi: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Can kaybı 25'e yükseldi. 831 kişi yaralandı. 

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili açıklama yaptı. Kurum, şunları söyledi:

"Ağır hasarlı binalara girmeyin. Kurtarma çalışması hassasiyetle yürütülüyor. Ağır hasarlı binalara kira yardımı yapılacak.

100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Arama kurtarma faaliyetlerimiz hassasiyetle devam edecek.

17 bina yıkıldı. 8 binada arama çalışmaları devam ediyor.

TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şunları söyledi: 

"1600 abonenin elektriği kesim durumda. Bunların büyük durumu Bayraklı'da. Seferihisar'da 400 civarında vatandaşımızın elektriği kesik."

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