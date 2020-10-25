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'Türkiye, Çin aşısında karar kıldı' iddiası

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Korona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların klinik deneyleri sürüyor. Dünya genelinde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında 6 firma öne çıkmış durumda.
'Türkiye, Çin aşısında karar kıldı' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye'nin korona virüsüne karşı yaygın aşılama çalışmasına, 'daha güvenli' bulduğu Çin'in geliştirdiği 'CoronaVac' ile başlayacağını belirtti. Müftüoğlu "Bence bu iş bitmiş. 5 milyon doz Çin kökenli koronavirüs aşısı aralıkta devreye girecek. Arkasından da 5’er milyon dozluk yeni uygulamaların başlayacağı anlaşılıyor" diye yazdı.

Korona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların klinik deneyleri sürüyor. Dünya genelinde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında 6 firma öne çıkmış durumda.

Türkiye ise rotayı Çin'e kırdı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önceki gün görüştüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığı bilgileri bugünkü köşesinde yazdı. 

'BU İŞ BİTMİŞ'

Çin merkezli SinoVac ile Almanya merkezli BioNTech’in ürettiği aşıların deneme çalışmalarının Türkiye'de sürdüğünü hatırlatan Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bakan Koca, ilk aşamada yan etkisinin daha az olacağını düşündüğü yani daha güvenli bulduğu Çin menşeili 'CoronaVac' ile işe başlamayı düşünüyor. Gerekli anlaşmaları da yapmış... Ben kendi adıma biraz da risk alarak müjdemi vereyim: Bence bu iş bitmiş. 5 milyon doz Çin kökenli koronavirüs aşısı aralıkta devreye girecek. Arkasından da 5’er milyon dozluk yeni uygulamaların başlayacağı anlaşılıyor."

BIONTECH İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanlığın Alman merkezli Pfizer-BioNTech'le de görüşme halinde olduğunu belirten Müftüoğlu "Son birkaç prosedür de olumlu sonuçlandığı takdirde devreye BioNTech’in aşısının da gireceği anlaşılıyor" dedi. Müftüoğlu ayrıca Rusya'yla da geliştirdiği aşıya yönelik görüşmeler yapıldığını aktardı.

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