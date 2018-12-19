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Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130. sırada

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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu açıklandı. Türkiye, kadın-erkek eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. İzlanda, Norveç ve İsveç liste başı ülkeler.
Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130. sırada

149 ülkedeki eğitim, sağlık, siyaset ve iş hayatını inceleyen Dünya Ekonomik Forumu, 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nu açıkladı. Rapora göre cinsiyet eşitliğinin yüzde 62,8 oranında sağlandığı Türkiye, 149 ülke arasında 130’uncu sırada. 2017 raporunda Türkiye 131'inci sırada bulunuyordu. Türkiye iş hayatına katılım ve fırsat eşitliği alanında 131'inci, eğitim alanında 106'ncı, sağlık alanında 67'inci, siyasete katılım alanında ise 113'üncü sırada.

Cinsiyet eşitliğinde İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Nikaragua ve Ruanda ilk sıralarda yer alırken, listenin son dört basamağında Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen bulunuyor.

Batı Avrupa ortalama yüzde 75,8 ile cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu bölge. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise, yüzde 60,2 ile cinsiyet eşitliği konusunda en geriden gelen bölgeler.

Kadın ve erkek eşitliğinin yüzde 77,6 oranında sağlandığı Almanya ise 12'nci sıradan 14'üncü sıraya geriledi.

İş hayatına katılımda kadınların oranı azalıyor

Rapora göre dünya çapında cinsiyet eşitliği alanında ilerleme yavaşlıyor, hatta bazı alanlarda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik artıyor. Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre, örneğin sağlık ve eğitim alanlarında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik artış kaydetti. Cinsiyetler arasındaki farkın sadece ekonomik fırsat eşitliği konusunda azaldığını vurgulayan rapor, öte yandan iş hayatına katılım konusunda dünyada kadınların oranının azaldığına dikkat çekti.

Raporda bu "tedirgin edici gelişmenin” en önemli gerekçesi olarak, otomasyonun, geleneksel olarak kadınların daha çok çalıştığı alanlarda yayılması gösterildi. Buna paralel olarak, matematik, bilişim, teknik ve fen bilimleri dallarında beceri ve bilgi gerektiren ve gelişmekte olan alanlarda kadınların yeterince temsil edilmemesine dikkat çekildi. Ayrıca dünya çapında çocuk ve yaşlılara bakım hizmetlerinin yeterince gelişmiş olmaması da, kadınların çalışma hayatına geri dönüşünü frenleyen ve engelleyen etkenler olarak sayılıyor.

"Daha refah bir gelecek sadece kadınların katılımıyla mümkün

"Toplumlar, insanlığın yarısının yeteneklerinden, fikirlerinden ve perspektiflerinden vazgeçemez” diyen Dünya Ekonomi Forumu kurucusu Klaus Schwab, refah düzeyi daha yüksek ve insan eksenli bir geleceğin sadece kadınların katılımıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Rapora göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 108 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip olması için ise 202 yıl geçmesi gerekiyor.

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