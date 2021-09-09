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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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