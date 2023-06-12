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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde KKTC’ye gelecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.

 

Öğle saatlerinde gelecek olan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığında önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmenin ardından saat 14.30'da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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