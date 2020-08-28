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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz; sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte tedbir almalıyınız vurgusunda bir kez daha bulunarak sözlerine şunları da ekledi:
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz; sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası cemaate seslenerek Koronavirüs önlemlerine karşı uyarıda bulundu. Erdoğan, ''Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazına kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından camideki cemaate seslenerek, ''Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız bu kurallara uyarsak çok hayırlı olacaktır. Lütfen, uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olacaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte tedbir almalıyınız vurgusunda bir kez daha bulunarak sözlerine şunları da ekledi:

''Dünya da da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz''

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