  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK seçime katılabilecek partileri açıkladı11 Mart 2023 Cumartesi 16:55
  • Son anket sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı’na soğuk duş11 Mart 2023 Cumartesi 15:58
  • Yardımları satan Kızılay nakliyecilik de yapmış11 Mart 2023 Cumartesi 14:51
  • BM raporu ortaya koydu: Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığının geçiş noktası11 Mart 2023 Cumartesi 12:45
  • Kemal Kılıçdaroğlu deprem çadırında sabahladı11 Mart 2023 Cumartesi 11:49
  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde açıklanan can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi10 Mart 2023 Cuma 23:32
  • PİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti10 Mart 2023 Cuma 23:29
  • Kılıçdaroğlu'nun geceyi de deprem bölgesinde bir çadırda geçirecek10 Mart 2023 Cuma 23:27
  • Çavuşoğlu: Uluslararası hasar tespit raporunun hazırlanması için çalışmalar başladı10 Mart 2023 Cuma 18:48
  • Reuters: Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor10 Mart 2023 Cuma 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti