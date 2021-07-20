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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den Ayrıldı

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’den ayrıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den Ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’den ayrıldı.

Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Ercan Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından uğurlandı. Törene ayrıca Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer de katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla dün gelen Erdoğan, kutlamaların yanısıra açılış ve temel atma törenlerine de katıldı. Erdoğan ayrıca olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi’ne de hitap etti.

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