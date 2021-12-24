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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'ye desteğimiz sürecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yararlı bir görüşme yaptığını söyledi. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'ye desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yararlı bir görüşme yaptığını söyledi. 

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye desteğinin süreceğini vurguladığını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirmede bulundu. 

Tatar, Erdoğan ile Covid salgını, ekonomik sıkıntılar ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. 

Erdoğan’ın her konuda Türkiye’nin KKTC’ye gerekli destekleri vereceğini ilettiğini ifade eden Tatar, özellikle talebi üzerine, Türk Lirası mevduat kalkanının KKTC’de de geçerli olması ve iki ülke arasındaki ihracatın Türk Lirası olarak fatura edilmesi için Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini belirtti. 

Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye 590 bin doz aşı gönderdiğini ve bunun devam edeceğini, Türkovac aşısının da buna ekleneceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu İki devlet politikasını desteklediğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin KKTC ile işbirliğinde haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. 

Erdoğan’ın, fahri doktora ünvanı almasından ötürü kendisini tebrik ettiğini ifade eden Tatar, Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’de gençlerle buluşması ve Kıbrıs meselesini birinci ağızdan anlatmasından ötürü memnun olduğunu ve ulusal davanın gençliğe anlatılmasının yararlı olduğunu söylediğini belirtti. 

Türkiye’nin KKTC karayollarına yatırımının süreceğini ve projelerin süratle devam ettirilmesi için gereken desteğin verileceğini ifade eden Tatar, Ercan Havalimanının da en geç Mart ayına tamamlanacağı bilgisini aldığını söyledi. 

Kırşehir ziyareti sonrası İstanbul’a gideceğini de söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti uçağı ile İstanbul’a gideceğini ve Türkiye emekli subaylar derneğinin düzenleyeceği şehitleri anma etkinliğine katılacağını belirtti. 

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