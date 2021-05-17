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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile telefonda görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile telefonda görüştü

Erdoğan, Filistin’de vahşet yaşandığını belirterek İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.

Erdoğan, Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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