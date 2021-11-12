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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk Konseyi) Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek."  diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." dedi.

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