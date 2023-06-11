  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC’ye geliyor

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın öğle saatlerinde KKTC’ye gelecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın KKTC’ye yapıyor.

Öğle saatlerinde gelecek olan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığında önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmenin ardından saat 14.30'da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa ve Girne’de trafik kazası… Alkollü araç sürücüleri tutuklandı11 Haziran 2023 Pazar 12:12
  • Zorlu Töre'nin Ankara'daki patlamayla ilgili mesajı...11 Haziran 2023 Pazar 12:03
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak11 Haziran 2023 Pazar 11:52
  • Ülke Geneli Sıkı Denetim11 Haziran 2023 Pazar 11:40
  • Ersin Tatar: Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor11 Haziran 2023 Pazar 11:36
  • İki Farklı Kavga Çıktı! Burunları Kırıldı11 Haziran 2023 Pazar 11:33
  • Kolej giriş sınav sonuçları açıklandı!11 Haziran 2023 Pazar 10:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre’yi kabul etti11 Haziran 2023 Pazar 10:27
  • Üstel: Bazı ürünlerde KDV sıfırlanıyor!11 Haziran 2023 Pazar 09:59
  • Yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı!11 Haziran 2023 Pazar 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti