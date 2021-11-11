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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Dedeağaç'a üs kurmasına ilişkin, "Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Macaristan ile) İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var." ifadesinde bulundu.

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