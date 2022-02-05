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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür Mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür Mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür Mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun dilekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Bugün, eşi Emine Erdoğan ile Covid-19 testleinin pozitif çıktığını açıklayan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında “Çok değerli dostum Ersin Bey, geçmiş olsun temennileriniz için eşim Emine hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk Halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun…” ifadelerini kullandı.

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