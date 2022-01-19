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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ülkede gündem oldu: İsrail’den çarpıcı iddia

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Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ülkede gündem oldu: İsrail’den çarpıcı iddia

Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

Dün gece Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan, Herzog’un Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyebileceğini, iki ülkenin İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürmeyi değerlendirebileceğini ifade etti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları özellikle İsrail kamuoyunda ve uluslararası haber ajanslarında büyük yankı uyandırdı… Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ülkenin çok okunan gazetelerinden Haaretz de İsrailli yetkililerle görüştü.

“UYGULANABİLİRLİĞİ NET DEĞİL”

Haaretz’e konuşan İsrailli yetkililer böyle bir ziyaret için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Gazeteye konuşan İsrailli kaynaklar ise taraflar arasında ön görüşmenin devam ettiğini doğruladı.

Kaynaklar, henüz bir tarih belirlenmediğini aktarırken, görüşmenin uygulanabilirliğinin ise henüz net olmadığının altını çizdi. Herzog’un sözcüsü ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

“ERDOĞAN İLE ATILACAK ADIMLAR…”

Öte yandan Haaretz’e konuşan ve ön görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili de bu görüşmenin İsrail-Türkiye arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceğine dair bir yorumda bulundu.

İsmini açıklamayan İsrailli yetkili, “Türkiye ile yakın ilişki kurmak, İsrail’in uzun süreli ve güçlü bir bağı olan fakat Ankara ile gerilim yaşayan müttefikleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’la olan ilişkisini harcamak anlamına gelmiyor. Erdoğan ile atılacak adımlar bu iki ülkenin koordinasyonuyla atılacak” yorumunu yaptı.

Haaretz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki yılda İsrail ile ilişkileri kuvvetlendirmek istediğini fakat İsrail yönetiminin buna sıcak bakmadığını yazdı. Gazete, “İsrail, Erdoğan’ın isteklerine karşılık vermede bıkkınlık gösterdi” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında göreve gelen İsrailli mevkidaşı ile 3 kere telefonda görüştü. İlk görüşmede Erdoğan, Herzog’u yeni pozisyonu için tebrik ederken, ikinci görüşmede Herzog, Türkiye’de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çift için aramıştı. Geçen hafta ise Erdoğan, annesi Aura’nın vefatı sonrasında Herzog’a taziye dileklerini iletmek için aramıştı.

ABD İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YARAYABİLİR

Öte yandan İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post da Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kapsamlı bir analiz yayınladı.

Gazete, “Erdoğan, 2021 boyunca İsrail’e doğru hamleler yaptı, muhtemelen Türkiye’nin bölgedeki doğal gaz gelişmelerine dahil olmak ve ekonomisini geliştirmek için. Ayrıca İsrail ile ilişkileri iyileştirmek, Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kötü ilişkiyi de düzeltebilir” yorumunu yaptı.

“NİHAİ KARAR VERİLMEDİ”

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot’un İngilizce edisyonunda da konuyla ilgili haberler yer aldı. Gazeteye konuşan üst düzey bir kaynak, Herzog’un Türkiye’ye ziyaret etmeyi düşündüğünü doğruladı.

İsmini açıklamayan kaynak, “Bu konuyla ilgili olarak henüz nihai bir karar verilmedi” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarına uluslararası haber ajansları da büyük ilgi gösterdi…

Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan’ın sözlerini, “Erdoğan’ın sözleri ekonomik krizle boğuşan Türkiye’nin bölgedeki rakipleriyle arasını iyi tutma adımlarını takip etti. Türkiye ile İsrail’in ilişkisi 2010’daki Mavi Marmara baskını sonrasında donma noktasına girmişti” şeklinde yorumladı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de, “Erdoğan, yıllarca süren gerilimin ardından   Türkiye-İsrail ilişkilerini normalleştirme sinyali verdi” başlığını kullandı. Bloomberg, Türkiye’nin son dönemde birçok uluslararası anlaşmazlığı yatıştırma yolunu tercih ettiğinin de altını çizdi.

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