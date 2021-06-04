Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü doz aşısı dünyanın gündeminde: İtiraf eden ilk lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü doz aşı itirafı dünya medyasının da gündeminde. The Times, ülkede aşı yetersizliği döneminde Erdoğan'ın açıklamalarının eleştirilere neden olduğunu yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üç doz aşı olduğunu ilk kez açıklamasının yankıları uluslararası medyada da yer buldu. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Erdoğan’ın üçüncü doz haberini Türkiye’de aşılamada son durum ve aşı yetersizliği üzerinden okuyucularına aktardı.

Ülkede kritik önem taşıyan alanlarda çalışanlar için yeterli aşı bulunmadığını belirten The Times, Erdoğan’ın böyle bir ortamda üçüncü doz aşı olmasının eleştirileri beraberinde getirdiğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk doz aşıyı Çin üretimi Sinovac’la 14 Ocak’ta olduğu ve bu anlamda da ülkede ilk olduğu ifade edildi.

Erdoğan’ın ikinci doz Sinovac aşısını 11 Şubat’ta olduğu vurgulanırken, üçüncü doz aşının 10 Mart’ta yapıldığı belirtildi. Son aşının Sinovac mı ya da Pfizer-BioNTech mi olduğuna dair bilgi paylaşılmadığı anlatıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç doz aşı olduğunu itiraf eden ilk dünya lideri olduğuna dikkat çekildi.

1 AY YERİNE 12 HAFTA BEKLEYİŞ



Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekstra dozu aldığı dönemde ülkedeki vatandaşların Pfizer-BioNTech aşısının dozları arasında 1 ay yerine 12 hafta beklemek zorunda kaldığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözlerine de yer veren Times, “Vatandaşlara bir doz bile yokken, Erdoğan için üç doz var” ifadelerini aktardı.

NÜFUSUN YÜZDE 15’İNE ÇİFT DOZ

Haberde, Türkiye’nin aşılama kampanyasında nüfusunun yüzde 15.4’ünü iki doz olarak aşıladığı, Pfizer-BioNTech aşıları için yeni anlaşma yaptığı vurgulandı. Anlaşma kapsamında 30 milyon doz aşının Haziran ayı sonuna kadar, 90 milyon doz aşının ise Eylül ayı sonuna kadar teslim edilmesinin beklendiği yazıldı.