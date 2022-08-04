  • BIST 2.724,70
  • Altın 1024.019
  • Dolar 17.9593
  • Euro 18.2921
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek.

Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceğiz ikinci yüz yüze görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:34
  • Kadir Şeker davasında yeni gelişme!02 Ağustos 2022 Salı 14:14
  • Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi, bu gece İstanbul’a gelecek02 Ağustos 2022 Salı 12:59
  • Türkiye’de Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi02 Ağustos 2022 Salı 11:42
  • Fahrettin Koca: Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi02 Ağustos 2022 Salı 11:42
  • THY kabin memuru yaş sınırını 39’a çıkardı02 Ağustos 2022 Salı 09:49
  • Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem02 Ağustos 2022 Salı 08:42
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye’ye liderliği için minnettarım01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45
  • Erdoğan: Vatandaşlarımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:37
  • Metropoll anketine göre Erdoğan hiçbir olası muhalif aday karşısında ikinci turu kazanamıyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti