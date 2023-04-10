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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi

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AK Parti'nin YSK'ya teslim edeceği milletvekili aday listesi belli oldu. Listede kendine yer bulan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceği milletvekili aday listeleri netleşti. Listede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç kabinedeki tüm bakanlar yer aldı. 

FUAT OKTAY ANKARA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. 

FUAT OKTAY KİMDİR? 

1964 yılında Yozgat-Çekerek'te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. 

2018'DE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ 

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi. 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

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