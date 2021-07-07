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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti programı açıklandı

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Halen Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Oktay’la birlikte bugün saat 16.00’da Ercan Havalimanı’nda olacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti programı açıklandı

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti programı açıklandı.

Halen Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Oktay’la birlikte bugün saat 16.00’da Ercan Havalimanı’nda olacak.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Fuat Oktay KKTC’ye varışının ardından Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu alanında incelemelerde bulunacak ve saat 17.30’da da Başbakan Ersan Saner ile Başbakanlık’ta bir araya gelecek.

Oktay daha sonra Bafra köyünü ziyaret edecek.

Oktay’ın yarınki programında, Yenierenköy Belediyesi Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla buluşma, Gazimağusa’da Bilal Ağa Mescidi restorasyon çalışmalarını inceleme ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabulü yer alıyor.

Oktay daha sonra Polis Genel Müdürlüğü’nde Araç ve Malzeme Teslim Töreni’ne ardından da Büyük Han’da gençlerle buluşma etkinliğine katılarak KKTC temaslarını tamamlayacak; akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.

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