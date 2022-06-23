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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 11.45’te KKTC’ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

Oktay ilk olarak Mersinlik’te devam eden yangını incelemek üzere bölgeye gidecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunuyor.

İncelemelerin ardından Oktay, Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelecek olan Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı’na da katılacak.

KKTC’de üç gün boyunca temaslarda bulunacak olan Fuat Oktay’ın ziyaretin ikinci gününde, yarın saat 11.00’de KKTC Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek “Girişimcilik Hibe Programı”na da iştirak etmesi ve sonrasında genç sporcularla buluşması bekleniyor.

Oktay’ın, yarın saat 14.00’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü’nde incelemelerde de bulunması ve ardından Beyarmudu Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.

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