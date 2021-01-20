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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Sennaroğlu’na Kutlama Mesajı

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 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’na kutlama mesajı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Sennaroğlu’na Kutlama Mesajı

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’na kutlama mesajı gönderdi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay mesajında, Kıbrıs Türk halkının iradesinin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nde, Sennaroğlu’nun, Başkanlığı süresince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha güçlü ve müreffeh bir noktaya ulaşması için mücadeleyi sürdüreceğine yürekten inandığını kaydetti.

Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarının teminat altına alınmasında uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini belirten Oktay, Sennaroğlu’na ve onun şahsında Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekillerine başarılar diledi.

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